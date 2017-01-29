ООН: десятки человек погибли при обстрелах в Дейр эз-Зоре

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Десятки человек стали жертвами обстрелов в сирийском городе Дейр эз-Зор, которых находится в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом, как пишет RT, говорится в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Находящиеся в городе медики сообщили о смерти 19 мирных граждан и ранениях 44 мирных жителей в результате миномётных обстрелов, которые производились с 15 по 23 января", - говорится в документе.

Отмечается, что также были обнаружены тела 40 подростков, которые, как предполагают в ООН, могли воевать на стороне ИГ.

URL: http://www.vb.kg/354492
Теги:
ООН, Сирия
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