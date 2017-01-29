12 Нобелевских лауреатов подписали петицию против указа Трампа о мигрантах

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12 Нобелевских лауреатов подписали петицию против указа президента США Дональда Трампа, который запрещает въезд в страну жителям семи мусульманских стран и приостанавливает программу предоставления убежища, пишет Медуза.

Свои подписи под петицией поставили Нобелевские лауреаты Филип Уоррен Андерсон (физика, 1977), Линда Бак (физиология или медицина, 2014), Юджин Фама (экономика, 2013), Эндрю Файер (физиология или медицина, 2006), Ларс Петер Хансен (экономика, 2013), Роберт Лукас (экономика, 1995), Эрик Маскин (экономика, 2007), Роджер Майерсон (экономика, 2007), Элвин Рот (экономика, 2012), Рэнди Шекман (физиология или медицина, 2013), Харолд Валмус (физиология или медицина, 1989), Эрик Вишаус (физиология или медицина, 1995).

Всего под обращением подписались 2200 человек. Число подписей еще увеличится.

Как говорится в петиции, введенные Дональдом Трампом ограничения негативно скажутся на науке в США, поскольку в стране учатся и работают иностранцы. Ученые подчеркнули: введение ограничений наверняка разлучит семьи, поскольку одним запретят въезжать в США, другие не смогут вернуться, если уедут.

Дональд Трамп 27 января распорядился в течение 120 дней не пускать в страну беженцев и на три месяца запретил въезд гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Запрет касается и тех, у кого есть визы.

Указ немедленно вступил в силу. Уже в ночь на 28 января в аэропорту Нью-Йорка задержали двух иракцев. У обоих уже были визы, а один вылетел в США еще до подписания указа. В Каире пятерых иракцев и гражданина Йемена отказались пустить на рейс в США.

Дональд Трамп объяснял запрет борьбой с терроризмом.

URL: http://www.vb.kg/354493
Теги:
Норвегия, премия, США, Дональд Трамп
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