Вступило в силу соглашение об объединённой российской военной базе в КР

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Соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы в Кыргызстане, подписанное в 2012 году, вступило в силу в 29 января 2016 года.

"Воинские формирования Вооружённых сил Российской Федерации, находящиеся на территории Кыргызской Республики на дату подписания настоящего соглашения, преобразуются в объединенную военную базу", - цитирует RT документ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Соглашение действует в течение 15 лет и продлевается автоматически на последующие пятилетние периоды, если стороны не уведомят о намерении прекратить его действие.

Ежегодная плата за размещение базы составит более $4,5 млн в год.

URL: http://www.vb.kg/354494
Теги:
Россия
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