В Италии сбежавший из цирка тигр два часа бродил по улицам

137  0
www

Бенгальский тигр по кличке Оскар в Сицилии сбежал из бродячего цирка, приехавшего из Швеции, пишет Росбалт.

Инцидент произошел утром в субботу. Хищник несколько часов бродил по улицам итальянского города Палермо до тех пор, пока заметившие его автомобилист не вызвали полицию. Стражи порядка решили не наносить зверю вред и не усыплять его с помощью транквилизаторов, а заманить обратно в клетку. Для этого пришлось перекрывать движение транспорта на шоссе, пишет The Daily Mail.

Операция по поимке Оскара прошла успешно, и его вернули в цирк. Обстоятельства его побега остаются неясными.

URL: http://www.vb.kg/354496
Теги:
Италия, цирк, Швеция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  