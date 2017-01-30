Ватикан перестанет чеканить монеты с изображением папы Римского

В Ватикане приняли решение убрать изображение папы Римского Франциска с выпускаемых в стране монет, сообщает RT.

Как сообщает The Local, на новых монетах евро будут изображены герб Ватикана и звёзды Европейского союза.

Папа Римский Франциск, известный как "папа бедных", выступает против негативной власти денег. Соглашение между валютным союзом ЕС и Италией включает в себя квоту чеканки монет евро специально для Ватикана. Они являются законным платежным средством во всей еврозоне, но люди, которые находят их в свободном обращении, как правило, перепродают их на рынке коллекционеров.

Первая ежегодная серия папских монет с изображением папы Иоанна Павла II стала выпускаться с 1 марта 2002 года. Монеты с изображением Франциска стали чеканить с 2014 года небольшим тиражом, после чего они сразу стали ценностью для коллекционеров.