В МИД Ирана назвали запрет на въезд в США мусульман подарком экстремистам

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Подарком экстремистам назвал в воскресенье указ американского президента Дональда Трампа о временном ограничении доступа в страну представителей семи мусульманских стран министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает Интерфакс.

Он отметил, что "коллективная дискриминация способствует террористам в вербовке новых членов", которые используют разногласия для расширения своих рядов.

В свою очередь представитель йеменских повстанцев-хуситов распространил заявление, в котором также подверг критике решение Трампа в отношении мусульман. "Все попытки охарактеризовать всех граждан Йемена как возможных источников терроризма и экстремизма, являются незаконными" - говорится в заявлении.

В самих США федеральный судья Бруклина признал незаконным задержание 11 человек из стран, гражданам которых запрещен на 90 дней въезд в Соединенные Штаты. В соответствии с его решением пограничным властям США запрещено высылать из страны прибывших с легальными визами, выданными американскими консульствами.

Запрет на въезд в США коснулся выходцев из семи государств - Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

URL: http://www.vb.kg/354500
Теги:
Иран, США, терроризм, Дональд Трамп
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