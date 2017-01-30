Минобраз: Отсутствие школьной формы - не причина для отстранения от уроков

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Глеб Куренев

Кыргызстанских школьников больше не будут снимать с уроков для дежурства. Об этом сообщается в инструктивно-методическом письме, которое разработало Министерство образования и науки.

Данное письмо отправлено в школы страны. Сообщается, что директора школ в ближайшее время должны будут провести родительские собрания на тему "ответственности родителей за позднее нахождение детей вне дома, а также усиления внеклассной работы с учениками с привлечением родительских комитетов".

Кроме того, теперь учителям запрещено оставлять учащихся без присмотра во время занятий.

"В случае острой необходимости (болезнь ученика, плохое самочувствие, наличие признаков насилия и т.п.), требующей оказания медицинской помощи или совершения иных действий, класс может быть оставлен под присмотром дежурного администратора. В случае если участие учителя не является необходимым, ученик (потерпевший, заболевший) передается дежурному администратору для принятия соответствующих мер", - сообщает Министерство образования и науки.

Также опоздание или отсутствие школьной формы не должно быть причиной отстранения учеников от занятий. Сообщается, что удаление учеников со школы категорически запрещено.

В письме говорится: "Учебно-воспитательный процесс должен быть построен на принципах законности, демократичности, обеспечения наилучших интересов ребенка, включающих: недопустимость дискриминации по любым признакам, уважение и обеспечение прав и свобод ребенка как равноправного члена общества".

URL: http://www.vb.kg/354503
Теги:
Министерство образования, образование, школа
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Комментарии
MaX asdf
30.01.2017, 14:07
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Учителей в каких-то  нянек решили превратить. Учитель должен учить, а не присматривать целый день за ребенком. Пусть этим школа занимается. А то получается сейчас будет какой-нибудь балбес сидеть на уроке, который и сам учиться не хочет и другим мешает, и выгнать его теперь нельзя.

И с дежурствами тоже непонятно, зачем их запретили. Они же на территории школы дежурят, никуда не сбегут. За дежурными еще больше присматривают, чем за остальными. А ребенок если захочет сбежать, то он и на перемене сбежит или вообще в школу не придет. Глупое какое-то постановление, не умеют в наших министерствах головой работать.

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