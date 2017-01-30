Минобраз: Отсутствие школьной формы - не причина для отстранения от уроков

Кыргызстанских школьников больше не будут снимать с уроков для дежурства. Об этом сообщается в инструктивно-методическом письме, которое разработало Министерство образования и науки.

Данное письмо отправлено в школы страны. Сообщается, что директора школ в ближайшее время должны будут провести родительские собрания на тему "ответственности родителей за позднее нахождение детей вне дома, а также усиления внеклассной работы с учениками с привлечением родительских комитетов".

Кроме того, теперь учителям запрещено оставлять учащихся без присмотра во время занятий.

"В случае острой необходимости (болезнь ученика, плохое самочувствие, наличие признаков насилия и т.п.), требующей оказания медицинской помощи или совершения иных действий, класс может быть оставлен под присмотром дежурного администратора. В случае если участие учителя не является необходимым, ученик (потерпевший, заболевший) передается дежурному администратору для принятия соответствующих мер", - сообщает Министерство образования и науки.

Также опоздание или отсутствие школьной формы не должно быть причиной отстранения учеников от занятий. Сообщается, что удаление учеников со школы категорически запрещено.

В письме говорится: "Учебно-воспитательный процесс должен быть построен на принципах законности, демократичности, обеспечения наилучших интересов ребенка, включающих: недопустимость дискриминации по любым признакам, уважение и обеспечение прав и свобод ребенка как равноправного члена общества".