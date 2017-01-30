В феврале цены на ГСМ снизятся на 2-2,5 сома за литр

727  0
ВБ

В правительстве обсудили текущую ситуацию на рынке ГСМ и влияние унифицированных железнодорожных тарифов на транзит.

Заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства Николай Чуйков на рабочем совещании проинформировал о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов Кыргызстана.

По его словам, в связи с применением унифицированных железнодорожных тарифов по мере поступления свежих партий нефтепродуктов в течение февраля текущего года ожидается, что снижение стоимости на ГСМ произойдет в районе 2-2,5 сома за литр.

"Согласно проведенным расчетам, снижение расходов на транспортировку нефтепродуктов из России в Кыргызстан составило от 45 до 48 долларов США за тонну в зависимости от удаления нефтеперерабатывающих заводов от границ", - сообщил Николай Чуйков.

Также он добавил, что за последние три месяца на российском рынке ГСМ наблюдается неуклонный рост оптово-отпускных цен на НПЗ, что повлияло на рост цен на местном рынке.

В результате, стоимость оптовых партий ГСМ с октября 2016 года по январь 2017-го выросла от 10 до 18% в зависимости от марки топлива. При этом розничные цены на отечественном рынке выросли в среднем на 11%.

Глава правительства Сооронбай Жээнбеков отметил, что на сегодняшний день основной задачей является обеспечение стабильных цен на ГСМ в период предстоящих весенне-полевых работ. Потребность в ГСМ для проведения сельскохозяйственных работ в 2017 году определена в пределах около 100 тысяч тонн дизельного топлива и 26 тысяч тонн автомобильного бензина.

В этой связи Государственному агентству антимонопольного регулирования поручено в срок до 15 февраля года совместно с Государственным агентством регулирования топливно-энергетического комплекса внести предложения в Министерство экономики по альтернативным механизмам регулирования цен на ГСМ в целях недопущения резких колебаний цен в период осенне-весенних полевых работ, и на постоянной основе отслеживать ситуацию на рынке ГСМ в целях предотвращения резких колебаний цен в стране.

Государственному комитету по энергетике, промышленности и недропользованию совместно с Министерством экономики поручено подготовить план по информационно-разъяснительной работе в срок до 10 февраля текущего года с общественностью по надлежащему освещению ситуации на рынке ГСМ.

Министерству экономики поручено проработать с поставщиками нефтепродуктов вопрос закупки ГСМ по низким ценам с запасом на сезон весенне-полевых работ.

URL: http://www.vb.kg/354504
Теги:
правительство, сельское хозяйство, АЗС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  