В феврале цены на ГСМ снизятся на 2-2,5 сома за литр

В правительстве обсудили текущую ситуацию на рынке ГСМ и влияние унифицированных железнодорожных тарифов на транзит.

Заведующий отделом экономики и инвестиций аппарата правительства Николай Чуйков на рабочем совещании проинформировал о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов Кыргызстана.

По его словам, в связи с применением унифицированных железнодорожных тарифов по мере поступления свежих партий нефтепродуктов в течение февраля текущего года ожидается, что снижение стоимости на ГСМ произойдет в районе 2-2,5 сома за литр.

"Согласно проведенным расчетам, снижение расходов на транспортировку нефтепродуктов из России в Кыргызстан составило от 45 до 48 долларов США за тонну в зависимости от удаления нефтеперерабатывающих заводов от границ", - сообщил Николай Чуйков.

Также он добавил, что за последние три месяца на российском рынке ГСМ наблюдается неуклонный рост оптово-отпускных цен на НПЗ, что повлияло на рост цен на местном рынке.

В результате, стоимость оптовых партий ГСМ с октября 2016 года по январь 2017-го выросла от 10 до 18% в зависимости от марки топлива. При этом розничные цены на отечественном рынке выросли в среднем на 11%.

Глава правительства Сооронбай Жээнбеков отметил, что на сегодняшний день основной задачей является обеспечение стабильных цен на ГСМ в период предстоящих весенне-полевых работ. Потребность в ГСМ для проведения сельскохозяйственных работ в 2017 году определена в пределах около 100 тысяч тонн дизельного топлива и 26 тысяч тонн автомобильного бензина.

В этой связи Государственному агентству антимонопольного регулирования поручено в срок до 15 февраля года совместно с Государственным агентством регулирования топливно-энергетического комплекса внести предложения в Министерство экономики по альтернативным механизмам регулирования цен на ГСМ в целях недопущения резких колебаний цен в период осенне-весенних полевых работ, и на постоянной основе отслеживать ситуацию на рынке ГСМ в целях предотвращения резких колебаний цен в стране.

Государственному комитету по энергетике, промышленности и недропользованию совместно с Министерством экономики поручено подготовить план по информационно-разъяснительной работе в срок до 10 февраля текущего года с общественностью по надлежащему освещению ситуации на рынке ГСМ.

Министерству экономики поручено проработать с поставщиками нефтепродуктов вопрос закупки ГСМ по низким ценам с запасом на сезон весенне-полевых работ.