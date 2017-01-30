США и Южная Корея договорились усилить защиту от КНДР

Президент США Дональд Трамп и и. о. президента Южной Кореи Хван Геан во время телефонного разговора договорились принять меры для укрепления совместного оборонного потенциала для защиты от угроз со стороны КНДР. Об этом сообщил Белый дом, передает Росбалт со ссылкой на Reuters.

"Президент Трамп подтвердил нашу твердую приверженность защите Южной Кореи, в том числе путем обеспечения расширенного сдерживания [КДНР], включающего полный диапазон военных возможностей", - сообщила администрация американского президента.

Пентагон в ответ на заявления КНДР об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) развернул высокотехнологичную радиолокационную установку SBX. Как сообщал CNN неназванный чиновник Минобороны США, она способна отследить пуски ракет дальнего действия и предоставить важные данные. В случае с КНДР, радар позволит засечь ракеты, запущенные в направлении Аляски, Гуама и Западного побережья США.