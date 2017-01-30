Членский взнос КР в Организацию гражданской обороны составляет 1,2 миллиона

Ежегодные членские взносы Кыргызстана в Международную организацию гражданской обороны составляют 1,2 миллиона сомов. Об этом сегодня, 30 января, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, эти средства выделяются из бюджета МЧС. "В этой организации мы занимаем должность заместителя председателя исполкома в течение двух лет", - сказал он.

Он добавил, что в этой организации Кыргызстан состоит с 2012 года и всего входят 55 стран.

Отметим, сегодня комитет рассматривает проект соглашения между Кыргызстаном и Туркменистаном о сотрудничестве в области профилактики чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

По итогам голосования комитет одобрил ратификацию данного соглашения.