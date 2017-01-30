Членский взнос КР в Организацию гражданской обороны составляет 1,2 миллиона

100  0
Гулиза Авазова

Ежегодные членские взносы Кыргызстана в Международную организацию гражданской обороны составляют 1,2 миллиона сомов. Об этом сегодня, 30 января, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, эти средства выделяются из бюджета МЧС. "В этой организации мы занимаем должность заместителя председателя исполкома в течение двух лет", - сказал он.

Он добавил, что в этой организации Кыргызстан состоит с 2012 года и всего входят 55 стран.

Отметим, сегодня комитет рассматривает проект соглашения между Кыргызстаном и Туркменистаном о сотрудничестве в области профилактики чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

По итогам голосования комитет одобрил ратификацию данного соглашения.

URL: http://www.vb.kg/354508
Теги:
МЧС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  