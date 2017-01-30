Депутат предлагает заселять госслужащих в пустующие депутатские квартиры

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Наталья Ли

Парламентарии предлагают разрешить госслужащим аппарата и управделами Жогорку Кенеша занимать пустующие депутатские квартиры. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. Инициатором является Ирина Карамушкина.

По ее данным, на сегодняшний день всего 15 депутатов проживают в служебных квартирах, а 22 несколько лет никем не используются.

"Длительное отсутствие нанимателя (жильца) может привести к аварийным ситуациям по водоснабжению и возникновению пожароопасных ситуаций, что может повлечь за собой расход значительных бюджетных средств по восстановлению материального ущерба. В случае принятия предлагаемого законопроекта, коммунальные расходы и расходы по эксплуатации жилищного фонда возлагаются на нанимателя согласно заключенному договору найма между Управлением делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и нанимателем", - говорится в справке-обосновании.

Согласно документу, право на проживание в пустующей служебной квартире получат служащие, которые не имеют собственного жилья в Бишкеке или населенных пунктах в радиусе до 20 километров от столицы.

Они должны будут освободить жилплощадь, если прекращают службу в аппарате и Управлении делами Жогорку Кенеша или в случае нарушения нанимателем условия договора найма квартиры.

URL: http://www.vb.kg/354511
Теги:
Ирина Карамушкина, недвижимость, парламент
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