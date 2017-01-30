В Алматы стартовали 28 Всемирные зимние студенческие игры

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В Алматы стартовала 28-я зимняя Универсиада. Церемония открытия Всемирных зимних студенческих игр продолжалась более двух часов на 12-тысячной "Алматы Арене", сообщают казахстанские СМИ.

Клятву от имени спортсменов о честной борьбе принесла фигуристка Айза Иманбек, а флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU) вынесли известные казахстанские спортсмены Василий Подкорытов, Данияр Елеусинов, Адилет Давлумбаев, Динара Садвакасова, Екатерина Айдова и Мариан Урдабаева.

С приветственным словом к участникам выступил глава FISU Олег Матыцин.

"От имени семьи FISU позвольте мне поблагодарить президента, народ Казахстана и всех, кто причастен к этой Универсиаде, за ваш тяжелый труд. Я убежден, что наследие Игр-2017 станет важным фактором для стабильности и благополучия Алматы на протяжении многих лет", - сказал Олег Матыцин.

Ранее в ходе открытия состоялся традиционный парад сборных команд. В шествии приняли участие делегации 57 стран, в том числе и спортсмены из Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/354513
Теги:
Казахстан, спорт
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