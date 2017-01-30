Сом немного укрепился. Курс покупки доллара ниже 69

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Кирилл Степанюк

Наметившаяся на прошлой неделе тенденция к укреплению национальной валюты сохраняется и после выходных.

Сегодня в обменных бюро столицы за доллар дают от 68,7 до 68,9 сома. Курс продажи - американская валюта держится на уровне 69,05 – 69,20.

Эксперты ожидали некоторого укрепления национальной валюты после того, как в новогодние праздники сом опускался до уровня 69,7. Сейчас по их мнению, ситуация на валютном рынке стабильна. Национальный банк располагает необходимыми резервами для того, чтобы сглаживать резкие скачки как в одну, так и в другую сторону.

Официальный курс доллара на сегодня, 30 января – 69,23 сома.

URL: http://www.vb.kg/354515
Теги:
валюта, курс валют, доллар, НБ КР
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