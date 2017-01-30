Модернизация столичной ТЭЦ идет полным ходом. На очереди Токтогульская ГЭС

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 30 января, принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

В ходе встречи президент был проинформирован о работе энергетической системы страны и прохождении отопительного сезона.

Айбек Калиев также доложил главе государства о проводимой работе по модернизации ТЭЦ города Бишкек и остановился на ходе работ по подготовке к началу реконструкции Токтогульской ГЭС.

Кроме того, председатель НЭСК рассказал о принимаемых мерах по привлечению инвестиций для строительства гидроэлектростанций в стране и ввода новых генерирующих мощностей.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость обеспечения дальнейшей стабильной работы энергетической системы для бесперебойного обеспечения населения теплом и электроэнергией. Глава государства дал ряд поручений, касающихся реализации крупных проектов в сфере энергетики и активизации работы по привлечению инвестиций в энергосектор.

URL: http://www.vb.kg/354518
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГЭС, НЭСК, ТЭЦ
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