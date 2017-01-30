МИД: Среди погибших в мечети в Канаде нет кыргызстанцев

По предварительным данным, граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших при нападении на мечеть в Канаде нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, сегодня, 30 января, в 7.00 (29 января в 20.00 по канадскому времени) в исламском культурном центре в Квебеке, где находились около 40 верующих, произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении.

Отметим, Канада наряду с США является одной из популярных направлений для трудовой миграции кыргызстанцев.