Министр финансов рассказал, куда потратили $100 млн, полученные от Джеруя

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Гулиза Авазова

Сегодня, 30 января, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша министр финансов Адылбек Касымалиев рассказал подробности расходования $100 млн от реализации лицензии на разработку золоторудного месторождения Джеруй.

Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, почему школы не достроены, хотя данные средства были предназначены именно на это.

Министр ответил, что 3,1 млрд сомов были предусмотрены на 105 школ, а на ремонт - 1,2 млрд. Однако по итогам года выделены 2,6 млрд, оставшиеся 500 млн выделят в этом году.

Из оставшихся 4,6 млрд сомов 3,4 млрд пойдут на строительство школ и 1,2 млрд сомов - на ремонт.

"Из этих средств, как сами знаете, есть налоги, бонусы, а потом развитие материально-сырьевой базы. Часть средств отдана в фонд развития трех районов", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/354520
Теги:
Министерство финансов
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