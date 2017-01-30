В 2016 году в бюджет страны поступило более 124 млрд сомов

За 2016 год поступление ресурсов в республиканский бюджет составило 124 млрд 116 млн сомов, или 94,8% к плану, который составлял 130 млрд 949,4 млн сомов. Об этом сегодня, 30 января, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его данным, по сравнению с 2015 годом поступление ресурсов увеличилось на 7,8%, что в денежном выражении составило 9 млрд 33,8 млн сомов.

Помимо этого, на 129,6 млн сомов выросли показатели доходов, поступивших в республиканский бюджет, всего за 2016 год они составили 100 млрд 825,9 млн сомов, или 93,8% от плана.

Общий объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 81 млрд 485,9 млн сомов, выполнение плана составило 92,1% к прогнозу в сумме 88 млрд 430,3 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели доходов в денежном выражении увеличились на 9 млрд 156,3 млн сомов. Доля налоговых поступлений в объеме доходов составила 80,8%.

Из которых от Государственной налоговой службы поступило 52 млрд 147,3 млн сомов, выполнение плана составило 92,7%. От Государственной таможенной службы поступило 29 млрд 338,5 млн сомов, выполнение плана составило 91,2%.

Неналоговые поступления республиканского бюджета (без специальных средств) составили 12 млрд 795,8 млн сомов, или 102,7% от плана. По отношению к уровню предыдущего года неналоговые доходы снизились на 7 млрд 893,3 млн сомов.