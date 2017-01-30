Прием поступающих в МЧС гуманитарной помощи и средств завершится 1 февраля

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Руслан Изреков

Прием гуманитарной помощи, поступающей от населения в пункты Министерства чрезвычайных ситуаций, будет закончен 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В ведомстве сообщили, что с 11 февраля гумпомощь будет доставлена пострадавшим и семьям погибших.

Для открытого и справедливого распределения в процесс будут привлечены сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и другие лица.

Отметим, на 30 января на спецсчет МЧС поступило более 37 млн сомов.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/354525
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