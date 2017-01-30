В Баварии обнаружены тела шести молодых людей

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В немецком местечке Арнштейн (федеральная земля Бавария) обнаружены тела шести молодых людей в возрасте 18-19 лет. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Spiegel Online.

Известно, что в субботу, 28 января, они отправились на вечеринку. Отец двоих погибших (юноши и девушки) стал беспокоиться из-за отсутствия вестей от детей и отправился в загородный дом, где компания намеревалась провести время. Здесь он и обнаружил тела.

Мужчина вызвал скорую помощь, но приехавшие на место врачи лишь констатировали смерть подростков.

Следов насильственной смерти на их телах не обнаружено. По данным следователей, погибшие разжигали в доме дровяной камин, однако стало ли причиной смерти отравление угарным газом, еще предстоит выяснить.

URL: http://www.vb.kg/354526
Теги:
Германия
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