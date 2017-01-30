Министры не выполнили план по бюджету. Депутаты хотят расследования

Комитет по бюджету и финансам предложил рассмотреть ответственность членов правительства, министров и глав государственных служб за невыполнение плана по бюджету. Такое предложение внес сегодня, 30 января, депутат Алтынбек Сулайманов на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

Он отметил, что члены правительства обещали, что план будет выполнен, в начале года сократили его, однако даже сокращенный не смогли выполнить. "В свое время Келдибекова судили за то, что не смог выполнить план на 2 миллиона 200 тыс. сомов. А сейчас правительство миллиардами не выполняет и никто не отвечает за это", - добавил он.

Министр финансов Адылбек Касымалиев ответил, что готов взять на себя ответственность и добавил, что 10 февраля будет коллегия по итогам года и тогда виновные понесут наказание.

Также по невыполнению плана республиканского бюджета готов на себя взять ответственность первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, который заметил, что в 2016 году за экономику отвечал вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Отметим, по итогам 2016 года республиканский бюджет исполнен с дефицитом в сумме 20,9 млрд сомов. Совокупность доходов составили в сумме 115 млрд 771,3 млн сомов и совокупных расходов в сумме 136 млрд 697,2 млн.

Также не выполнили план бюджета за 2016 год три государственные службы, в частности, Государственная таможенная служба выполнила план на 23,6 %, Государственная налоговая служба всего на 42% и Фонд по управлению государственным имуществом - на 78%.