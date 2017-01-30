Тысячи узбекистанцев пришли на могилу Ислама Каримова почтить его память

В понедельник, 30 января Исламу Каримову исполнилось бы 79 лет. Тысячи людей пришли почтить память первого президента на его могилу в Самарканде. Об этом сообщает ca-news.

В день памяти первого президента узбекистанцы пришли отдать Каримову дань светлой памяти, возложить на его могилу цветы и прочитать молитвы. В этот день по всей стране проходят мероприятия, посвящённые этой дате, а также запланирован памятный концерт в его честь.

Младшая дочь Лола Каримова-Тилляева в соцсетях разместила сообщение: "В этот день, 30 января, мы всегда торопились поздравить вас с днём рождения. А сегодня нам некуда спешить. Вас нет... и вы всегда с нами, потому что Любовь живет вечно - вы навсегда в наших сердцах".