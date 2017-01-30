Через фонд "Помогать легко" собрали 1,3 млн сомов для жителей Дача-СУ

На счет фонда "Помогать легко" для помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы в поселке Дача-СУ поступило около 1 млн 300 тыс. сомов. Об этом сегодня, 30 января, сообщила директор фонда Динара Аляева.

Напомним, для помощи семьям погибших и пострадавших в поселке Дача-СУ были открыты два основных счета - спецсчет МЧС и счет фонда "Помогать легко". Помимо этого соотечественники за рубежом и другие активисты также собирали средства для пострадавших.

Сбор средств через счет фонда "Помогать легко" начался 18 января. Перечисления от населения шли через портал Gofund.me, Национальное общество Красного Полумесяца.

На сегодняшний день собралось чуть более 1 млн 300 тыс. сомов.

"Для пострадавших поступил 1 миллион 300 тыс. сомов. Из них уже 460 тыс. розданы пострадавшим. Этот счет открыт до 31 января, затем мы его закроем и перечислим семьям пострадавших на их карточки "Демир банка", - сказала она.

Ранее планировалось, что средства будут распределены между 19 семьями пострадавших, но Аляева отметила, что в последние дни прибавились еще несколько семей, которые тоже нуждаются в лечении и количество получателей стало больше.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.