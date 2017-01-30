Арабские страны просят Трампа пересмотреть позицию по миграционной политике

Позиция президента США Дональда Трампа по ограничению въезда в Соединённые Штаты жителей ряда мусульманских стран вызывает обеспокоенность в Лиге арабских государств. Об этом, как пишет RT заявил генеральный секретарь организации Ахмед Абу Аль-Гайт.

Он призвал Трампа пересмотреть данную позицию.

"Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом", - приводит слова Аль-Гайта агентство Anadolu.

По его мнению, действия Трампа идут вразрез с позитивными процессами, наблюдавшимися в мире в последние десятилетия.

Ранее Трамп объяснил указ по ужесточению миграционной политики США.