Китай намерен совершить две миссии на Марс и отправить зонд на Юпитер

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Китайское руководство вынашивает планы совершить две крупные исследовательские миссии на Марс и отправить зонд на Юпитер. Об этом сообщил заместитель главы Национального космического управления Китая Ву Яньхуа, передает Росбалт со ссылкой на "Синьхуа".

Первый зонд для исследования Марса Китай планирует запустить к 2020 году - космический аппарат выведет на переходную орбиту ракету-носитель "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. Сроки второй миссии пока неизвестны.

Согласно "Белой книге" о развитии космической отрасли Китая, КНР намеревался начать исследования Марса с 2011 года и отправить на него как минимум одну миссию. Также в планах было отправить зонд для исследования системы Юпитера и астероидов, которые летают вокруг планеты. Точные сроки в книге не указывались.

URL: http://www.vb.kg/354535
Теги:
Китай, космонавтика
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