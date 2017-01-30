Президент Турции посетит Кыргызстан в 2017 году

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует визит в Кыргызстан в течение 2017 года. Об этом стало известно в ходе встречи посла КР Ибрагима Жунусова с главным советником главы Турции Ялчын Топчу.

Как сообщает посольство КР в Турции, встреча прошла 27 января. Жунусов подчеркнул особые связи кыргызско-турецких отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и отметил важность поддержания постоянного диалога между странами путем организации и проведения двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, в том числе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан в текущем году.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и информацией о ситуации в Турции по текущему состоянию кыргызско-турецких взаимоотношений, а также выразили готовность поддержания дальнейших контактов для проработки конкретных двусторонних проектов.

Последний визит Эрдогана в Кыргызстан был совершен 9 апреля 2013 года в качестве премьер-министра Турции.

URL: http://www.vb.kg/354536
Теги:
МИД, посольство, Турция, Реджеп Эрдоган
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
30.01.2017, 14:47
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В сложную ситуацию попали турецкое руководство. А причиной этому не только сложная геополитическая обстановка в регионе, но и недальновидность руководства Турции. 

Но я надеюсь что во время визита в нашу страну Президент турции и наш Президент углубят торгов-экономические взимоотношения. Выведут на новый уровень политическое сотрудничество!

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Жалоба модератору
Радик Давыдов
30.01.2017, 15:19
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Комментариев: 138

пусть привезет с собой тех журналистов, которые из кыргызстанцев террористов делают. посмотрим хоть им в глаза

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