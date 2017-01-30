ГКНБ пресек международный канал наркотрафика

20 января ГКНБ КР совместно с зарубежными партнерами провели спецоперацию, в результате которой пресечена деятельность международной наркогруппы, организовавшей контрабандный канал поставки в Кыргызстан партии тяжелых наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В результате проведенных мероприятий задержаны Х.А.А. и А.М., изъят героин общим весом 25 кг.

В пресс-службе ГКНБ также сообщили, что задержана гражданка Кыргызстана А.Н., которую международная наркогруппа пыталась использовать для транспортировки наркотических средств в страны, где за данное преступление предусматривается смертная казнь.

ГКНБ совместно с зарубежными партнерами продолжает соответствующие оперативно-следственные мероприятия.