В Канте идет подготовка к выпуску крафт-бумаги

Как сообщили в отделе промышленности, предпринимательства и привлечения инвестиций Ысык-Атинского районного акимиата, в Канте в этом году заработает цех по производству крафт-бумаги. Ожидается, что в сутки здесь будут выпускать около 400 килограммов бумаги оберточной и для упаковок.

Кроме этого, в 2017-м в селе Красная Речка инвесторы рассчитывают построить убойный цех будущего мясоперерабатывающего комплекса. В Новопокровке введут в строй цех по производству извести, в Киргшелке – кормодробилку, в селе Гидростроитель приступят к выпуску 3D панелей.

В прошлом году в Ысык-Атинском районе было введено в эксплуатацию 59 хозяйствующих субъектов с капитальным вложением 1млрд 230 млн сомов, что позволило создать 567 рабочих мест. К примеру, для открытия инкубатора на местном птицеводческом племенном заводе привлечено 53 млн сомов инвестиций, в цех по производству хризотильных (асбестовых) цементных изделий вложения составили 13 млн, в производство стено-потолочных панелей из ПВХ – 35 млн, в завод по переработке томатов – 690 млн, в цех по производству извести – 53 млн сомов.

В 2016 году в районе произведено промышленной продукции на 6 млрд 876 млн сомов, в том числе малые, средние предприятия, кооперативы и индивидуальные предприниматели выпустили продукции на 1 млрд 753 млн сомов.