Все в театр! Активист предлагает подарить горожанам бесплатный спектакль

Активист Ринат Шамсутдинов предлагает акцию для поддержки Русского драмтеатра. Свой проект с рабочим названием "Все в театр" он предложил пользователям в социальных сетях.

Он рассказал, что идея заключается в том, чтобы обеспечить аншлаг театру и приятный досуг для горожан.

"Хотелось бы, чтобы в один из воскресных или субботних дней на спектакле не было свободных мест. Нет! Не нужно принудительно загонять туда учеников и госслужащих. Очень хотелось бы, чтобы в театр пришли те, кто действительно хотел бы посетить этот храм искусства", - написал он.

Для этого он предлагает желающим собрать 31 тыс. сомов для покупки билетов на все 620 мест. Купленные билеты будут розданы тем, что перечислил средства, или же розданы бесплатно всем, кто желает сходить на спектакль. По его задумке, места в первых рядах получат пенсионеры. Сейчас он вынес идею на обсуждение в социальных сетях.

"Сейчас уже виртуально собрали средства на 210 билетов. Это означает, что люди уже согласились купить столько билетов. Кто-то готов просто передать деньги на билеты и эти билеты мы будем предлагать другим бесплатно. Я планировал это на месяц, но за два дня уже есть отклик на 210 билетов, и если за неделю все откликнутся, то на следующей неделе я займусь организацией. Возможно, мы выберем премьеру какой-нибудь пьесы. Мы выберем несколько вариантов и за что больше проголосуют, тот и будет поставлен", - сказал он "ВБ".

По предварительным подсчетам, акция может состояться в начале марта.

Узнать подробности акции и принять участие в сборе средств можно по ссылке.

Напомним, ранее уже проходила аналогичная акция. Осенью активист начал сбор средств для организации бесплатного проезда в троллейбусах и перед Новым годом в течение недели горожане могли бесплатно ездить по определенным маршрутам троллейбусов.