Минэкономики: Проблемы с инфляцией в ЕАЭС сильно повлияли на экономику КР

Проблемы с инфляцией в странах ЕАЭС очень сильно повлияли на экономику Кыргызстана. Об этом сегодня, 27 января, на заседании правительства заявил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, на республику все еще продолжают оказывать влияние снижение и замедление экономического роста в основных торговых партнерах – России и Казахстане, что сказывается на отечественной экономике через каналы торговли в страну. При этом увеличился объем денежных переводов трудовых мигрантов

"Положительно на экономике сказалось увеличение притока денежных переводов мигрантов на 20,9%. Кроме того, в прошлом году цена на золото увеличилась на 8 процентов. Также не было отмечено негативного влияния на внутренние цены со стороны мировых продовольственных рынков. Сказалась на положении страны и зависимость внутреннего рынка от импорта продовольственных товаров. Сыграла отрицательную роль и волатильность цены на сырую нефть", - сказал Кожошев.

Он отметил, что в Кыргызстане продолжается отток капитала. По итогам прошлого года показатель достиг $161,3 миллиона.