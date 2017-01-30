США решили оценить способность России и Китая пережить ядерный удар

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Разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона приступили к разработке новой программы оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

Данное задание - разработать новые критерии оценок выживаемости - поручил военным Конгресс. Как отмечается, это произошло еще до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента, то есть при экс-президенте Бараке Обаме. Проект получил поддержку членов обеих партий.

Исследование призвано выяснить "способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции" при ядерном взрыве. Военным США предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством. Разработчики документа должны будут детально расписать меры по обеспечению безопасности, которые могут быть предприняты руководством России и Китая.

Кроме этого, должны быть собраны, описаны и проанализированы сведения о местоположении надземных и подземных объектов, предназначенных для политической и военной координации в случае ядерного нападения.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп анонсировал, что подпишет указ "о начале великой перестройки американских вооруженных сил, разработке новых самолетов, новых судов, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в униформе".

Еще до своей инаугурации Трамп заявил, что можно рассмотреть вариант снятия санкций с России в обмен на значительное сокращение ядерных арсеналов.

URL: http://www.vb.kg/354549
Теги:
Китай, Россия, США
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