Минэкономики: Вопрос поставок сырья для НПЗ в Кара-Балте и Токмаке не решен

Вопрос поставок сырья для нефтеперерабатывающих заводов в Кара-Балте и Токмаке не решен. Об этом сегодня, 27 января, на заседании правительства заявил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, в прошлом году в стране отмечен рост объемов переработки нефти на 44 процента.

"В прошлом году в стране произведено 307 тыс. тонн ГСМ. В том числе бензина - 164,8 тыс. тонн, дизельного топлива - 94 тыс. тонн, мазута - 48,3 тыс. тонн. На сегодняшний день ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда" работает в штатном режиме. Сырье для завода поставляется из Казахстана и ОАО "Кыргызнефтегаз". На сегодняшний день все объекты ОсОО "Токмакский деловой нефтеперерабатывающий завод", запущенного в ноябре 2015 года в тестовом режиме, приняты в эксплуатацию актом, утвержденным Госэкотехинспекцией. С момента запуска завода переработки сырой нефти не было ввиду отсутствия сырья. Пробный запуск НПЗ ОсОО SvRichLTD в Таш-Кумыре прошел в январе 2016 года, однако завод не работает стабильно из-за отсутствия финансирования оборотных средств. Завод перерабатывает ранее приобретенное сырье и продает уже имеющуюся готовую продукцию. Всего за период с начала года на НПЗ произведено всего 568,7 тонны готовой продукции на сумму 24,6 млн сомов", - сказал Кожошев.

Он добавил, что Токмакский НПЗ не работает, а по продукции завода в Кара-Балте есть вопросы по качеству товара.