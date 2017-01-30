"Тумар" удачно выступил на кастинге America's Got Talent в Нью-Йорке

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Айдана Абдуваитова

Танцевальная группа "Тумар" удачно выступила на кастинге конкурса талантов в Нью-Йорке America's Got Talent. Об этом "ВБ" рассказал руководитель группы Эрмек Кадыров.

Кастинг проходил 27 января. В Бишкек танцоры вернулись сегодня.

"Кастинг прошел удачно, нас встретили очень хорошо и тепло. Результаты будут известны только в конце февраля, потому что должны быть кастинги еще в трех городах. И только после завершения всех будут известны результаты", - сказал он.

America's got Talent.

Фото опубликовано Tumar show (@ermek_kadyrov)

Нью-Йорк город который не спит.

Фото опубликовано Tumar show (@ermek_kadyrov)

Напомним, коллектив поехал на шоу по приглашению организаторов. Отметим, это уже второе приглашение. В первый раз группе предложили приехать на кастинг в январе 2016 года, но тогда из-за финансовых трудностей танцоры не смогли поехать. В ноябре организаторы выслали повторное приглашение на кастинг нового сезона шоу. В течение двух месяцев группа через СМИ и социальные сети искала финансовую помощь. Вопрос удачно решился 21 января. В Нью-Йорке их встретили соотечественники.

America's Got Talent транслируется по телеканалу NBC. Шоу проходит в несколько этапов - кастинг, выступление перед жюри, которое отбирает участников для выступления на следующих раундах. В финале шоу победитель получит главный приз - $1 млн и возможность участия в других проектах.

Напомним, ранее "Тумар" уже занимал призовые места в подобных шоу. В июле 2015 года группа дошла до полуфинала конкурса Yetenek Sizsiniz, а в ноябре 2016 года заняла третье место на шоу Česko Slovensko má talent.

URL: http://www.vb.kg/354554
Теги:
шоу-бизнес
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