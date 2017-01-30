В 2016 году госипотеку получили 703 семьи

В прошлом году ипотеку по программе "Доступное жилье" получили 703 семьи. Об этом сегодня, 27 января, на заседании кабинета министров заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, общая сумма ипотечного кредитования составила 822 млн сомов.

"В 2016 году мы снизили процентную ставку по госпрограмме ипотечного кредитования с 12% до 10%. В списках программы состоят более 4 тысяч человек. Списки есть во всех банках, которые выдают ипотечное кредитование", - сказал Абулгазиев.