В Госдуме предлагают создать российские грин-карты

В Госдуме предлагают выдавать бывшим соотечественникам специальные "карты русского", являющиеся аналогом американской грин-карты. Об этом сообщает РТ

Согласно проекту закона, который разрабатывает депутат Госдумы Владимир Сысоев, документ будет подтверждать принадлежность лица - гражданина одной из стран СНГ или Балтии - к российскому народу.

Наличие этой карты предполагает право на работу, бесплатную учёбу, медицинскую помощь, скидки на проезд в Россию.

"Карта русского" - это документ, который, хотя и не даёт гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу", - считает Сысоев.

В случае одобрения проекта российские грин-карты начнут выдавать с 1 января 2018 года.

Отмечается, что законопроект должен способствовать поддержке родственных, этнических и языковых ценностей российского народа в зарубежных странах.