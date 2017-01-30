Минздрав отрицает, что скорая помощь не приезжает к пожилым людям

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Гулиза Авазова

Есть случаи, когда при вызове скорой помощи по номеру 103 диспетчеры спрашивают возраст больного и пожилым отказывают в помощи. Об этом сегодня, 30 января, сообщила депутат Наталья Никитенко на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

По ее словам, ни для кого не секрет, что существует нехватка карет скорой помощи по всей стране, однако она возмутилась тем, что спрашивают возраст пожилых людей. Она отметила, что есть также много случаев, когда положить пожилых людей в кардиологию почти невозможно.

"Где в нашей Конституции прописано, что если человек достиг определенного возраста, то можно просто не приезжать к больному?" - вопрошала депутат.

Однако начальник лечебного управления Минздрава Самат Тойматов заверил, что пожилым кыргызстанцам не отказывают в экстренной медицинской помощи, но не исключил существования отдельных фактов.

Он добавил, что перечень лекарственных средств для пожилых тоже рассматривается. И в планах внедрить перечень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

URL: http://www.vb.kg/354557
Теги:
Минздрав, пожилые люди
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