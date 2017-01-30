В Чуйской области в ходе спецоперации изъяли более 37 кг наркотиков

110  0
ВБ

В Чуйской области в ходе спецоперации наркоборцы изъяли более 37 кг наркотиков, об этом сообщает пресс-служба МВД.

27 января сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) и следственным отделом ОВД Аламудунского района проведены совместные мероприятия.

В ходе санкционированного обыска по месту проживания у ранее неоднократно судимого гражданина С.А., 1978 г.р., уроженца Чуйской области, проживающего в селе Маевка Аламудунского района, в доме подозреваемого был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли. Вес изъятого наркотического вещества составил 35 граммов.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий в жилмассиве Токольдош был найден тайник с припрятанными наркотическими веществами. Вес изъятой марихуаны составил 37 кг 300 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.

URL: http://www.vb.kg/354558
Теги:
МВД, наркотики
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  