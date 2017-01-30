В Чуйской области в ходе спецоперации изъяли более 37 кг наркотиков

В Чуйской области в ходе спецоперации наркоборцы изъяли более 37 кг наркотиков, об этом сообщает пресс-служба МВД.

27 января сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) и следственным отделом ОВД Аламудунского района проведены совместные мероприятия.

В ходе санкционированного обыска по месту проживания у ранее неоднократно судимого гражданина С.А., 1978 г.р., уроженца Чуйской области, проживающего в селе Маевка Аламудунского района, в доме подозреваемого был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения, темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли. Вес изъятого наркотического вещества составил 35 граммов.

В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий в жилмассиве Токольдош был найден тайник с припрятанными наркотическими веществами. Вес изъятой марихуаны составил 37 кг 300 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.