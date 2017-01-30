Абулгазиев: Реальный срок получения лицензии на строительство - 150 дней

Реальные сроки получения лицензий на строительство составляют 150 дней, а не 30, как указывается в законе. Об этом сегодня, 27 января, на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на протяжении трех лет не может утвердить типовые планы школ и вычислить среднюю квадратуру здания.

"В этом году, я думаю, мы решим эту проблему. Помимо этого у Госстроя есть проблемы с выдачей лицензии и разрешений. В ведомстве ставят препоны по части выдачи лицензий и увеличивают список требований. Реальные сроки получения лицензии на строительство не 30 дней, а все 150", - сказал Абулгазиев.