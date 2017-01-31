NASA создаст систему радиосвязи для отслеживания всех самолетов Земли

NASA приступило к разработке реконфигурируемой системы радиосвязи, которая позволит отслеживать самолеты на всей территории Земли. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на сайт агентства.

Сейчас отслеживание воздушного транспорта осуществляется благодаря наземным радиолокационным станциям (РЛС). Из-за невысокой частотности эти системы не позволяют обмениваться информацией с диспетчерами с нужной скоростью (в режиме реального времени). При этом полет над территорией с низким покрытием РЛС, например океанами, сильно повышает задержку сигнала.

В базовой комплектации новая система AppSTAR будет рассчитана на прием сигналов от самолетов с ADS-B-передатчиками. Эта технология позволяет авиадиспетчерам и пилотам наблюдать за трафиком воздушного движения на специальном дисплее с повышенной точностью. Сигнал от передатчика будет поступать на спутники Iridium Next, десять из которых были запущены ранее.

Предполагается, что непрерывное наблюдение за положением самолетов поможет сократить расходы топлива, маршруты, а также выдерживать между аппаратами меньшее расстояние. Кроме того, такой мониторинг упростит проведение спасательных операций в случае авиакатастроф. Система радиосвязи AppSTAR разрабатывается NASA совместно с американской компанией Harris Corporation.

Ключевой особенностью новой системы будет реконфигурируемость. Устройство аппаратной и программной частей AppSTAR предусматривает возможность ее удаленной модификации, например для увеличения пропускной способности канала. В ходе демонстрации ученые также показали, что дооснащение приемника дополнительной картой памяти позволяет ему отслеживать и позиции судов.