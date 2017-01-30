В Питере хотят увековечить память кыргызстанки Токтогон Алтыбасаровой

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Айдана Абдуваитова

Россияне предлагают увековечить память кыргызстанки Токтогон Алтыбасаровой, приютившей в годы Великой Отечественной войны сотни эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. Соответствующая петиция размещена на площадке Change.org.

"Предлагаю увековечить в Санкт-Петербурге память Токтогон Алтыбасаровой. Колхозница, принявшая на своё попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. Дети проживали в общежитии местного колхоза и находились под её попечением последующие десять лет", - написала автор петиции Диана Суйканен.

Петиция будет передана губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Напомним, кыргызстанка Токтогон Алтыбасарова известна также как "мать детей блокады". Она родилась в 1924 году в местности Курменты Иссык-Кульской области. Ей было 16 лет, когда началась война и ее, как самую грамотную, назначили председателем сельсовета Курменты. Когда в 1942 году привезли первых детей, эвакуированных из Ленинграда, она вместе с врачами на глаз пыталась определить возраст и придумать имя, фамилию детям. В общей сложности под ее попечительством последующие после войны 10 лет находились 150 эвакуированных детей и многие из них считали ее своей второй матерью.

В июне в Питере депутат местного собрания предложил переименовать один из городских парков в ее честь.

URL: http://www.vb.kg/354563
Теги:
ВОВ, Россия
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