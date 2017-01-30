Правозащитник Аскаров прекратил голодовку

Эту информацию в разговоре с "ВБ" подтвердил пресс-секретарь ГСИН Александр Никсдорф. По его словам, около часа назад Азимжан Аскаров написал официальное письмо на имя начальника СИЗО-1, которым уведомил администрацию учреждения о том, что прекращает голодовку.

"Возможно, на его решение повлияли как уговоры его сторонников и адвокатов, так и работа сотрудников следственного изолятора, которые также рекомендовали правозащитнику возобновить прием пищи", - уточнил Никсдорф.

Таким образом, голодовка Азимжана Аскарова длилась пять суток. Он объявил ее в зале суда 24 января, где коллегия Чуйского областного суда оставила ему в силе пожизненный срок.

Напомним, правозащитник обвиняется в соучастии в убийстве милиционера во время Ошских событий, также признан виновным в распространении призывов к массовым беспорядкам и межнациональной розни.

Дело Аскарова было решено пересмотреть после вмешательства Комитета ООН по правам человека и под давлением других международных организаций и НПО. Суд, изучив сначала все материалы, не нашел оснований для изменения приговора Аскарову.