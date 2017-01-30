Премьер поручил проверить строительство школы им. Назарбаева в Оше

Сегодня, 30 января, на заседании правительства глава кабинета министров Сооронбай Жээнбеков поручил проверить школу имени Н. Назарбаева в Оше.

Ответственность за проверку возложена на первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева.

"Социальные объекты должны для народа работать. Если не исполните поручение, мы с вами распрощаемся", - сказал премьер, обращаясь к директору Госархстроя.

По словам премьера, полномочные представители и мэры городов не следят за тем, как проходит строительство школ.

"Государство не выделяет лишние деньги. В городе Ош по школе Назарбаева, Мухамметкалый Дуйшекеевич, персонально рассмотрите вопрос. Нужно всех к ответственности привлечь. Подрядчики должны бояться, а не подкупать все госорганы", - возмутился Жээнбеков.

В Оше построена школа на средства, выделенные президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Общая площадь здания и спортивной площадки составляет 2,5 га. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 500 ученических мест. Назарбаев выделил средства на строительство школы после июньских событий 2010 года.