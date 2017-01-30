Премьер поручил проверить строительство школы им. Назарбаева в Оше

71  0
Аида Джумашева

Сегодня, 30 января, на заседании правительства глава кабинета министров Сооронбай Жээнбеков поручил проверить школу имени Н. Назарбаева в Оше.

Ответственность за проверку возложена на первого вице-премьера Мухамметкалыя Абулгазиева.

"Социальные объекты должны для народа работать. Если не исполните поручение, мы с вами распрощаемся", - сказал премьер, обращаясь к директору Госархстроя.

По словам премьера, полномочные представители и мэры городов не следят за тем, как проходит строительство школ.

"Государство не выделяет лишние деньги. В городе Ош по школе Назарбаева, Мухамметкалый Дуйшекеевич, персонально рассмотрите вопрос. Нужно всех к ответственности привлечь. Подрядчики должны бояться, а не подкупать все госорганы", - возмутился Жээнбеков.

В Оше построена школа на средства, выделенные президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Общая площадь здания и спортивной площадки составляет 2,5 га. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 500 ученических мест. Назарбаев выделил средства на строительство школы после июньских событий 2010 года.

URL: http://www.vb.kg/354565
Теги:
Ош, школа, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  