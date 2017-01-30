В зоопарке Китая тигр загрыз упавшего в клетку мужчину

Тигр загрыз мужчину, который нечаянно упал в клетку животного в зоопарке в портовом городе Нинбо на востоке Китая. Прибывший на место происшествия отряд полиции застрелил тигра, сообщает Би-би-си.

Мужчину вытащили из клетки и доставили в ближайшую больницу, где была констатирована его смерть.

Инцидент произошел в воскресенье около 14.00 по местному времени. Пострадавший хотел проникнуть в зоопарк бесплатно, не покупая билет, говорится в заявлении административного комитета туристического курорта озера Дунцянь.

В заявлении говорится, что фамилия пострадавшего была Чжан. В зоопарк он приехал вместе с женой и двумя детьми, а также своим коллегой по фамилии Ли и его женой.

Женщины и дети купили билеты и прошли в зоопарк, а Чжан и его друг решили сэкономить и перелезть через трехметровый забор.

По словам Ли, Чжан при попытке перелезть забор упал прямо в загон к тиграм.

В администрации зоопарка рассказали, что рядом с забором были установлены предупреждающие плакаты, а наверху - дополнительные металлические укрепления.

Трагедия произошла на глазах других посетителей, многие из которых снимали случившееся на мобильные телефоны. Фотографии и видео появились в социальных сетях.

На записях виден лежащий на земле мужчина в голубой куртке и черных брюках. К нему подходят тигры, один из которых кусает его за шею и голову. Остальные тигры окружают мужчину.

Затем раздаются хлопки, после чего два тигра убегают, а один продолжает рвать зубами жертву. В зоопарке объяснили, что работники пытались отогнать тигров с помощью хлопушек.

Сразу после инцидента зоопарк закрыли для посетителей.