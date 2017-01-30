Жээнбеков: Не надо политизировать строительство дороги Балыкчы-Корумду

Сегодня, 30 января, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков призвал не политизировать строительство дороги Балыкчы-Корумду.

По его словам, в прошлом году строители должны были закончить 104 километр автодороги, однако до сих пор работы не завершены.

"Как только я пришел на пост премьер-министра, первым делом поехал туда. Строители уже раскурочили мосты и сделали объездные дороги. Если не было денег на дорогу, то не надо было и начинать ее. А так мы надеялись деньги направить от продажи "Мегакома", но не смоли продать компанию. Над этим вопросом тоже работаем сейчас. Нам пришлось в бюджете 1,5 миллиарда сомов найти. Еле-еле от села Тамчи до города Чолпон-Аты дорогу завершили. Все мосты должны были завершить до Всемирных игр кочевников", - сказал Жээнбеков.