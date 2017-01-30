Почти 200 детсадов было возвращено государству. Проблемы все же остаются

В прошлом году государству возвращено 198 незаконно приватизированных детсадов. Об этом сегодня, 30 января, на заседании правительства заявила вице-премьер-министр КР по социальному блоку Чолпон Султанбекова.

По ее словам, всего в стране насчитывается 1 тыс. 568 дошкольных учреждений.

"146 объектов работают по назначению, остальные закрыты на ремонт. Не все дети от трех до пяти лет обеспечены детскими садами. Нужно усилить работу по направлению возврата незаконно приватизированных детсадов. Это входит в обязанность органов местного самоуправления", - сказала Султанбекова.

Она также отметила, что в прошлом году 120 школ были обеспечены компьютерами на 15 млн. сомов.