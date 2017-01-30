Политолог о махинациях вокруг Мегакома: Виновные должны понести наказание

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ВБ

"Все виновные должны понести наказание", - заявил политолог Игорь Шестаков комментируя ситуацию вокруг компании Мегаком, где стало известно, что члены партии Ата-Мекен имеют отношение к махинациям вокруг компании.

По его словам, правоохранительные органы должны исходить из фактов о причастности членов партии к скандалу вокруг компании Мегаком. Когда докажут их вину они должны полностью ответить за содеянное, перед законом все едины. Каждый должен получить соответствующее с законом наказание, отметил он.

"С учетом того, что в стране парламентская республика должны быть обнародованы детали этого дела. И нужно показать, где есть взаимосвязь между компанией Мегаком и членами партии Ата-Мекен. Мы знаем, что на тот момент политическая партия Ата-Мекен была в коалиции большинства, то есть находясь во власти они пытались в своих целях использовать партийное и политическое положение. Эта история напоминает времена правления Акаева и Бакиева, когда окружение главы государства пыталась установить контроль над бизнесом и поделить лакомые куски экономики страны. Мы стали парламентской страной и следствие должно доказать вину причастных лиц. Мы избираем парламентские партии не для того, чтобы они занимались переделом собственности и пытались делить стратегические ресурсы страны. Я думаю, что для партийного строительства и парламентаризма важно и полезно, что такие факты обнародуются и имеют общественный резонанс", - сказал Шестаков.

URL: http://www.vb.kg/354570
Теги:
Ата Мекен, коррупция
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Комментарии
Арсений Максимов
30.01.2017, 18:41
Карма: +101
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 151
Минусов: 50
Комментариев: 272

А ведь Салянова так пиарилась в качестве борца с коррупцией. А сама взращивала собственный коррупционный клан тем временем.

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Кукла
30.01.2017, 18:45

Странное, однако устройство в стране. В открытую называют мародерами, но не садят, не конфискуют и даже не лишают постов.

0
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Айбек Толенов
30.01.2017, 18:51
Карма: +26
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Комментариев: 64

Ещё один политолог...сколько же вас наплодили...да ещё с таким звучной фамилией...они скоро сажать начнут,чтобы президенту угодить...косточку бросили со стороны Белого дома?

-2
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Таисия Родионова
30.01.2017, 19:00
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Плюсов: 3
Минусов: 7
Комментариев: 8

Айбек Толенов

Ещё один политолог...сколько же вас наплодили...да ещё с таким звучной фамилией...они скоро сажать начнут,чтобы президенту угодить...косточку бросили со стороны Белого дома?

А если не переходить на личность политолога, у вас есть, что ответить?

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Даке Маматкасым
30.01.2017, 19:02
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а в чем проблема? вас удивляет что виновные должны понести наказание?

не секрет что Текебаев всегда был влиятельной фигурой, а на тот момент у него и хорошая поддержка на нужных местах была. 

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Агнесса Зыкова
30.01.2017, 19:07
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Комментариев: 8

Рыкунова во всеуслышание обвинила Текебаева в махинации с Пенвелом.  Если она придумывает чего, пусть докажет обратное. Хотя её слова и информация звучит очень убедительно.

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Айбек Толенов
30.01.2017, 20:22
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Минусов: 10
Комментариев: 64

Таисия Родионова

Айбек Толенов

Ещё один политолог...сколько же вас наплодили...да ещё с таким звучной фамилией...они скоро сажать начнут,чтобы президенту угодить...косточку бросили со стороны Белого дома?

А если не переходить на личность политолога, у вас есть, что ответить?

Это называется черный пиар!Если у власти была бы хоть малейшее доказательство о причастности выше упомянутых господ,то сразу посадили бы и надолго.С каких пор политологи начали выдвигать обвинения и при том ещё рассаживать по нарам? Плохо работаете тролли господ,которые у власти...

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точняк
30.01.2017, 20:49

Кукла

Странное, однако устройство в стране. В открытую называют мародерами, но не садят, не конфискуют и даже не лишают постов.

   точно..

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