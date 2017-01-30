Политолог о махинациях вокруг Мегакома: Виновные должны понести наказание

"Все виновные должны понести наказание", - заявил политолог Игорь Шестаков комментируя ситуацию вокруг компании Мегаком, где стало известно, что члены партии Ата-Мекен имеют отношение к махинациям вокруг компании.

По его словам, правоохранительные органы должны исходить из фактов о причастности членов партии к скандалу вокруг компании Мегаком. Когда докажут их вину они должны полностью ответить за содеянное, перед законом все едины. Каждый должен получить соответствующее с законом наказание, отметил он.

"С учетом того, что в стране парламентская республика должны быть обнародованы детали этого дела. И нужно показать, где есть взаимосвязь между компанией Мегаком и членами партии Ата-Мекен. Мы знаем, что на тот момент политическая партия Ата-Мекен была в коалиции большинства, то есть находясь во власти они пытались в своих целях использовать партийное и политическое положение. Эта история напоминает времена правления Акаева и Бакиева, когда окружение главы государства пыталась установить контроль над бизнесом и поделить лакомые куски экономики страны. Мы стали парламентской страной и следствие должно доказать вину причастных лиц. Мы избираем парламентские партии не для того, чтобы они занимались переделом собственности и пытались делить стратегические ресурсы страны. Я думаю, что для партийного строительства и парламентаризма важно и полезно, что такие факты обнародуются и имеют общественный резонанс", - сказал Шестаков.