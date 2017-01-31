Не грусти. Бог любит тебя: как таджикские дети поддержали сироту Жакшылыка

Молодежные активисты Таджикистана решили помочь 7-летнему Жакшылыку Шералиеву, чьи родители погибли в результате авиакатастрофы в поселке Дача-СУ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

Представитель молодых активистов Таджикистана Парвин Эргашева от имени своих соотечественников через кыргызское посольство передала для Жакшылыка $250, книги, игрушки и открытки, сделанные таджикскими детьми.

По ее словам, в Таджикистане очень много людей выражают соболезнования кыргызским семьям, потерявшим своих близких в результате авиакатастрофы.

В своих письмах дети из соседней республики написали следующее: "Не грусти. Бог любит тебя. Знай, мы с тобой. Ты не горюй, у тебя обязательно будет очень много друзей. Нам было бы очень приятно с тобой общаться и увидится в будущем! До скорой встречи".

Семья Жакшылыка поблагодарила их за поддержку.

Напомним, 7-летний Жакшылык потерял всю свою семью в результате авиакатастрофы 16 января. Его родители пытались укрыть собой двух младших детей и погибли под завалами, а самого Жакшылыка спасло только то, что он спал у стены и не пострадал в результате обвала. Сейчас мальчик проживает у дедушки и бабушки.

Всего в этой катастрофе погибли 39 человек - члены экипажа грузового самолета и местные жители. Среди погибших были и малолетние дети.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.