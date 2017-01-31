Прогноз: к 2020 году число пациентов с ВИЧ может увеличиться в три раза

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Айдана Абдуваитова

К 2020 году число зарегистрированных с ВИЧ в Кыргызстане может достигнуть 20 тысяч человек. Такие данные сегодня, 31 января, привели специалисты на круглом столе об эпидемиологической ситуации в стране.

По их словам, ситуация в сфере ВИЧ ухудшается с каждым годом, и по прогнозам, к 2020 году в стране будет около 20 тысяч зараженных ВИЧ и около 8 тысяч человек умрут из-за того, что не получат лечение, а профилактические программы будут недоступны.

Напомним, по данным Республиканского центра СПИДа, на начало года в Кыргызстане было зарегистрировано 7100 пациентов с ВИЧ.

URL: http://www.vb.kg/354572
Теги:
ВИЧ/СПИД
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