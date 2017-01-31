Безграмотные надписи на рекламных щитах

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Народную новость прислал Болотбек

Вообще, мне стыдно за наших чиновников, и особенно за тех, кто больше всех ратует за сохранение кыргызского языка. Мне стыдно, что на рекламных плакатах пишут очень безграмотно. Судите сами. На пересечении улиц Л.Толстго и Леваневского имеется магазин автозапчастей, и вот на его стене висит огромный рекламный плакат, на котором имеется такая надпись: "Ремни - Кайыш боолор". "Кайыш боолор" на русский язык переводится, как кожаные тесемки, кожаные шнурки, кожаные завязки, но никак не ремни. Слово ремень на кыргызском языке произносится как кур. Значит на этом плакате надо было писать: "ремни - курлар". И почему у нас не следят за правильностью написания слов на баннерах?

URL: http://www.vb.kg/354575
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Комментарии
Бейшеке
31.01.2017, 13:45

Азыр  мен  мисал  келтире албайм, бирок    Бишкек  шаарындагы  корнок-жарнактардын,  кыргызча  жазылгандарынын ар биринде  ката-------лар  бар.

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Жалоба модератору
Чел
31.01.2017, 13:47

А как перевести насосы? Я видел соргучтар.

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Жалоба модератору
123
31.01.2017, 15:59

А разве не "о" должно быть в окончании, если последняя гласная - "у"?

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Жалоба модератору
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