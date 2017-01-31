Мобильный оператор О! расширяет географию международного роуминга

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Мобильный оператор О! сообщил, что в январе к списку роуминг-партнеров добавилось девять новых операторов. Теперь услуга голосового международного роуминга стала доступна для корпоративных абонентов О! в сетях Sunrise (Швейцария), Altyn Asyr (Туркменистан), а 4G-роуминг доступен в сетях Turkcell (Турция), Etisalat (Саудовская Аравия) и Rogers (Канада).

Кроме того, частные абоненты мобильного оператора О! получили больше возможностей оставаться на связи, пребывая за границей: услуги голосового роуминга стали теперь доступны в сети операторов Astelit (Украина), Telefonica (Германия) и Telenet Group (Бельгия).

"Мы уделяем большое внимание развитию роуминга. Так, абоненты компании получили возможность пользоваться услугами мобильной связи в сети еще 9 зарубежных операторов. Мы продолжаем увеличивать число сетей доступных для роуминга абонентам О!", – сообщил руководитель службы интерконнекта и роуминга мобильного оператора О! Роман Литвинов.

Абоненты О! могут пользоваться роумингом более чем в 160 странах, а тарифы по ряду популярных направлений существенно снижаются. К примеру, в стоимость 1 Мб в сетях Tele2 России и Казахстана составляет всего 1 сом. Для подключения услуги достаточно набрать перед выездом за пределы нашей страны команду *996#, а для подключения интернет-роуминга необходимо набрать - *997#.

Подробнее об услугах роуминга компании можно узнать на веб-сайте компании www.o.kg

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URL: http://www.vb.kg/354576
Теги:
сотовый оператор, #O!
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