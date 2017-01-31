Украина представила эмблему и слоган "Евровидения-2017"

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Украина опубликовала официальный логотип и лозунг музыкального конкурса "Евровидение-2017". Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на YouTube-аккаунте мероприятия.

Эмблемой международного соревнования стало намысто - национальное украинское женское украшение. В качестве слогана "Евровидения-2017" Киев избрал выражение "Празднуйте многообразие" (Celebrate diversity).

Украина уже принимала музыкальный конкурс в 2005 году. Тогда страна представила лозунг "Пробуждение" (Awakening). Логотипом стал папоротник.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после того, как певица Джамала с песней "1944" одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов - 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.

URL: http://www.vb.kg/354578
Теги:
конкурс, музыка, Украина
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